Google Chrome 85 est disponible : chargement 10% plus rapide et d’autres nouveautés

Google propose aujourd’hui la version stable de Chrome 85 sur Windows, macOS et Linux. Cette mise à jour comprend quelques nouveautés, dont une améliore les performances.

Chrome est maintenant capable de charger les pages 10% plus vite qu’auparavant (sur Windows et macOS). Ceci est rendu possible avec une technique d’optimisation du compilateur où les parties du code les plus critiques en matière de performances peuvent s’exécuter plus rapidement. Google vante « des améliorations de vitesse encore plus importantes lorsque votre processeur est chargé d’exécuter de nombreux onglets ou programmes ».

Il y a aussi des améliorations du côté des formulaires PDF. Il est possible d’ouvrir un PDF sur Chrome, l’éditer et sauvegarder la copie. Cette fonctionnalité sera déployée progressivement au fil des semaines. En outre, Chrome sait maintenant décoder le contenu AVIF (un nouveau format d’image) et bloque le téléchargement de fichiers exécutables (fichiers .EXE par exemple) venant d’un lien HTTP sur un site HTTPS

Chrome 85 est disponible au téléchargement dès maintenant sur google.fr/chrome. Cette version bouche 20 failles de sécurité.

Dans la foulée, Google évoque la bêta de Chrome 86 (également disponible) qui améliore la gestion des ressources des onglets. Le navigateur redistribue des ressources provenant de pages en fond qui n’ont pas été utilisées depuis un moment. Il en résulte une augmentation de la vitesse de chargement des onglets utilisés activement, ainsi qu’une économie de batterie et de mémoire.