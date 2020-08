Pixel Buds : une mise à jour améliore le son, mais laisse des problèmes de connexion

Google vient de déployer une mise à jour majeure du firmware de ses Pixel Buds, sa paire d’écouteurs sans fil. De nouvelles fonctions bien pratiques ont fait leur apparition pour l’occasion : une option « Bass Boost », mais aussi une détection qui permet de régler le son de chaque écouteur individuellement dans le cas où on les partage avec quelqu’un d’autre. De nouvelles alertes et bien d’autres petits détails sont également apparus avec cette nouvelle version du logiciel. Mais ce que les utilisateurs attendaient principalement n’était autre qu’une solution en ce qui concerne les nombreux problèmes de connectivité de l’appareil, que Google avait promise.

Si toutes les nouveautés permettent un meilleur confort d’écoute et un son globalement meilleur, la promesse n’a manifestement pas été tenue : de nombreux utilisateurs continuent de signaler des soucis de connexion, et il n’est malheureusement pas rare d’entendre le son se couper sans raison apparente. En ce qui concerne toutes les autres options qui sont arrivées avec la mise à, jour, il est possible d’aller expérimenter directement dans les paramètres, et de savourer un égaliseur bien plus travaillé qu’avant.