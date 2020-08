Surface Duo : un premier benchmark au delà des attentes

Malgré ses deux écrans et son form-factor au format « livre », le Surface Duo n’est pas l’appareil mobile le plus à la pointe des composants actuels. Le processeur du Duo est un Snapdragon 855 (+ 6 Go de RAM) un peu à la traine des 855+, 865 et 865+. Malgré ce choix technologique, le premier benchmark de l’hybride s’avère un peu plus que correct. Le Surface Duo réalise en effet un score Geekbench de 762 points en single-core et de 2 867 points en multi-core, soit plus que Razr de Motorola (1550 pts en multi-core), plus que le Galaxy Fold de Samsung (avec 855 et 12 Go de RAM), et plus aussi que le Galaxy Z Flip pourtant équipé d’un Snapdragon 855 + épaulé par 8 Go de RAM.

En d’autres termes, les performances brutes du Surface Duo s’avèrent franchement prometteuses, ce qui prouve par ailleurs que les efforts d’optimisation ont bien payé (on m’aurait dit un jour que Microsoft deviendrait champion de l’optimisation…). Le Surface Duo sera proposé à la vente à la rentrée au prix de 1400 dollars.