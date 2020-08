Record : SpaceX s’apprête à utiliser le même lanceur pour la 6ème fois

SpaceX accumule les succès… et les records. Quelques semaines à peine après le retour de la capsule Crew Dragon et de ses deux membres d’équipages, la firme d’Elon Musk s’apprête à lancer en orbite une nouvelle flottille de 58 satellites Starlink ainsi que 3 satellites de la société Planet Labs. Désormais, ces missions sont presque de routine pour SpaceX… presque. Car à 16h31 cet après-midi, le lanceur Falcon 9 utilisé pour ces mises en orbite décollera pour la 6ème fois de la base de Cape Canaveral, ce qui constitue un record !

Falcon 9’s booster supporting this mission previously launched Telstar 18 VANTAGE, Iridium-8, and three separate Starlink flights pic.twitter.com/Dwc7EXFiiL — SpaceX (@SpaceX) August 17, 2020

La réutilisation intensive des lanceurs Falcon est un atout financier majeur pour SpaceX : les fusées n’ont plus à être remplacées intégralement entre chaque vol, sans compter que ce recyclage réduit la durée autrefois nécessaire entre deux lancements. Le propulseur du Falcon 9 a déjà servi trois fois pour des mises en orbite de flottilles Starlink, et deux autres fois pour le lancement des satellites Telstar et Iridium. Last but not least, cette passe de 6 est aussi le 100ème vol commercial d’une fusée SpaceX.