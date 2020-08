Disney et LEGO préparent un Star Wars spécial Noël

Les plus anciens se souviendront peut-être du Star Wars Holiday Special de 1978, affreusement mythique et culte. Et pas vraiment le bon genre de culte. George Lucas avait d’ailleurs désavoué le film, et serait allé jusqu’à déclarer qu’il détruirait chaque copie qu’il parviendrait à trouver. Surprise surprise, Disney + prépare un nouvel épisode du même genre. Mais cette fois-ci, le studio va faire équipe avec LEGO, aussi le résultat pourrait être léger à souhait, et surtout ne pas se retrouver bloqué dans une ambiance grotesque entre prise au sérieux et morceaux de « comédie » à s’en taper la tête contre le bureau.

Ainsi, ce nouvel épisode « réunira Rey, Finn, Poe, Chewie, Rose et tous vos droides favoris, de R2D2 à BB8, pour un joyeux festin à l’occasion du Life Day, jour férié introduit dans le Star Wars Holiday Special de 1978″ d’après le communiqué de presse de Disney. Il ne sortira pas en salles, et sera plutôt réservé à la plateforme de streaming. On y suivra les aventures de Rey, accompagnée de BB8, à la recherche d’une « connaissance plus profonde de la Force », pendant que le groupe d’amis prépare les festivités. Il s’agit du premier film Lego à faire son arrivée sur Disney +, réalisé par Ken Cunningham et écrit par David Shayne.