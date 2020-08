Windows 10 va détailler les nouveautés après l’installation des mises à jour

Il y a de temps en temps des mises à jour sur Windows 10, mais à quoi servent-elles ? Quelles sont les nouveautés ? Les utilisateurs qui s’intéressent à l’actualité technologique les connaissent, mais ce n’est pas le cas des autres personnes. C’est pour cette raison que Windows 10 va donner des détails sur le sujet.

Microsoft a proposé cette semaine une nouvelle version (build 20190) de Windows 10 aux membres du programme Windows Insiders et on y apprend que le système d’exploitation se met désormais à détailler ce qui a changé après l’installation d’une mise à jour. Microsoft souligne qu’il va mettre en avant les nouveautés principales et non l’intégralité des changements. Le tout se fera à l’aide de l’application Astuces qui est pré-installée.

Pendant la période de test, le détail des nouveautés est proposé en anglais pour les utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Inde et au Canada. Nous imagions que d’autres pays et langues seront disponibles une fois que la mise à jour sera proposée à tout le monde en version stable, mais Microsoft ne dit rien à ce sujet pour l’instant.

La nouvelle version de Windows 10 est aussi l’occasion d’avoir une expérience améliorée pour les réglages de la carte graphique. Il devient possible de définir la carte graphique par défaut pour les performances élevées et la carte graphique par défaut pour les applications du quotidien.