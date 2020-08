TRON Ares : Jared Leto tease sa participation au troisième volet de la franchise

Jared Leto a t-il fait LA boulette ou est-ce une opération de « com » rondement menée ? Toujours est-il qu’il y a quelques jours, l’acteur américain a « teasé » sur son compte Twitter sa participation au prochain film Tron de Disney ainsi que le titre de ce troisième volet… avant qu’une petite modif ne retire justement le nom du film. L’annonce du troisième volet de la franchise n’a rien d’une surprise : le film est en rumeur depuis 7-8 ans, et l’on avait même eu droit au « leak » supposé du titre du film, TRON: L’ascension. Après le très vieillissant TRON de 1982 et le très ludique TRON: l’Héritage, ce serait donc au tour de TRON: Ares de poursuivre la saga (le titre « leaké » dans le tweet de Leto). Reste la question la plus importante de toutes : les Daftpunk seront-ils de nouveau en charge la B.O du film ? Le travail des deux français sur TRON: l’Héritage était en tout points remarquable.

I’m struck with such gratitude for the opportunity to bring this movie to life, especially as both the original video game and the film affected me so deeply as a young child. The fact that I get to be a part of this new chapter is mind-blowing. pic.twitter.com/94MN6tT8Bs

— JARED LETO (@JaredLeto) August 10, 2020