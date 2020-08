Report de Halo Infinite : Phil Spencer présente ses excuses aux fans de la licence

Halo Infinite ne sera pas disponible au lancement de la Xbox Series X, et comme cela était à prévoir, ce report a attristé les très nombreux fans de la franchise culte. Invité lors de l’émission Animal Talking, Phil Spencer, le grand manitou de la branche Xbox, a fait un long mea culpa afin d’expliquer cette lourde décision, mais aussi pour s’excuser auprès des joueurs : « Pour commencer, je dirai que je suis d’accord avec les fans, c’est une triste nouvelle. C’est décevant pour les joueurs et c’est décevant pour nous. Nous nous réjouissions de l’alignement de Halo Infinite et de la Xbox Series X. Mais en fin de compte, je me dois de prendre les bonnes décisions. Il faut tenir compte de la force de la licence Halo, de la santé et des capacités de l’équipe. En termes de qualité, est-ce que les choses sont en train de prendre la direction que vous souhaitez qu’elles prennent pour le jeu ? […] Je présente mes excuses aux fans car je n’aime pas générer des attentes et ne pas les combler ensuite. Mais je pense également que nous avons pris la bonne décision sur le long terme pour Xbox, pour Halo et pour nos clients ».

Comme souvent, les propos de Spencer semblent vraiment sincères, même si l’on souhaiterait que le sympathique homme fort de la Xbox soit un peu plus pro-actif que réactif afin d’éviter les énormes bévues de com de ces dernières semaines. Rappelons tout de même que malgré le report de Halo, la Series X ne manquera pas d’exclusivités à son lancement, à l’instar du prometteur The Medium, Crossfire X, Call of the Sea, Psychonauts 2, The Falconeer ou de Yakuza VII Like A Dragon (exclusivité temporaire). Quant à Halo Infinite, il est désormais programmé pour 2021 sur xbox One, PC et bien sûr Xbox Series X