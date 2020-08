Coronavirus : la Comic Con de New-York est annulée

Les organisateurs ont semblé y croire jusqu’au bout, mais l’évolution de la pandémie aux Etats-Unis ne laissait plus beaucoup de marges de manœuvre. La Comic Con de New-York, soit l’un des plus gros salons mondiaux consacré aux Comics (et à la culture geek en général), ne se tiendra finalement pas en 2020. La grande Comic Con de San Diego avait déjà été annulée au mois d’avril (une première en 50 ans) alors que la pandémie commençait à s’étendre aux Etats-Unis.

A l’instar d’autres évènements, conférences ou keynotes, un évènement en ligne « remplacera » le salon « physique », même si l’on voit mal comment un salon organisé réellement pour et autour des fans peut se tenir sans la présence de ces derniers. L’évènement numérique se tiendra du 8 au 11 octobre via le portail en ligne New York Comic Con’s Metaverse. Les studios, éditeurs et créateurs indépendants auront l’occasion d’y présenter leurs dernières nouveautés (sans doute sous la forme de trailers avec un mixe d’invités de prestige). Pour les fans de Cosplay en revanche, c’est un bien triste jour.