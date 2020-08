Hitman : les trois opus seront disponibles sur le PSVR (trailer) !

C’était l’une des rares surprises du très terne State of Play consacré aux jeux PS4, PSVR, et dans une moindre mesure PS5 : les trois premiers opus de la célèbre franchise Hitman seront disponibles en 2021 sur le PSVR (en même temps que la sortie de Hitman III donc) ! IO Interactive est en cours d’adaptation de sa célèbre franchise sur le casque VR de Sony, et un premier trailer nous rassure déjà quant au niveau de réalisation de ce portage. Les graphismes sont plus que corrects (pour le PSVR), et la jouabilité un peu lente des Hitman semble parfaitement adaptée à un gameplay en VR. A priori, on devrait retrouver toute la panoplie des actions d’infiltration de l’agent 47 (déguisement, approche furtive, variété des « kills »), mais l’on s’interroge un peu sur la façon dont on pourra se déplacer dans le jeu, les PS Move n’intégrant pas de joystick. Hitman VR sera t-il jouable seulement à la manette ? Ce n’est pas impossible sachant que c’est ainsi que se joue le titre d’origine. Last but not least, rien n’a encore filtré concernant une adaptation PCVR.