Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra : un mega-leak dévoile toutes les specs

Samsung dira tout de ses prochaines gammes de Galaxy Note d’ici quelques heures désormais. Le Galaxy Note 20, Note 20 Ultra et Note 20 Lite seront dévoilés lors d’une conférence Galaxy Unpacked 2020 très attendue. Comme il fallait s’y attendre, un leak de dernière minute nous livre les spécifications principales des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Le Note 20 « de base » sera équipé d’un écran Super AMOLED Plus 6,7 pouces et le Note 20 Ultra aura droit à une dalle Dynamic AMOLED de 6,9 pouces au taux de rafraichissement de 120 Hz. Du côté des capteurs photo, le Note 20 disposera d’un 64 megapixels (avec zoom x30) et le Note 20 Ultra d’un capteur 108 megapixels (avec zoom x50). Les deux capteurs pourront filmer en 8K. Le Note 20 disposerait d’une batterie de 4300 mAh, contre 4500 mAh pour le Note 20 Ultra. Pas de favoritisme sur la 5G (sur les deux appareils), sur le S-Pen, ni sur le processeur, un Snapdragon 865 Plus sur les deux modèles. La conférence Galaxy Unpacked sera diffusée demain à 16 h.