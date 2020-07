Jurassic World – Camp Cretaceous : la série animée de Netflix sera diffusée en septembre

La série animée Jurassic World : Camp Cretaceous a enfin une date de sortie. Cette production Universal et Amblin Studios (pour le compte de Netflix) sortira sur la service de SVoD le 18 septembre prochain. Jurassic World : Camp Cretaceous met en scène un groupe de 6 ados (Goonies-like) en perdition sur Isla Nublar. L’action de la série se déroule en même temps que mes évènements de Jurassic World, le film, lorsque les dinos pas beaux s’échappent massivement de leurs cages. La réalisation globale semble tout de même un peu cheap (la 3D est ici très loin d’un Pixar), et l’on est bien en peine de ressentir le moindre frisson tant la série semble prendre soin à s’adresser aux plus jeunes. Etant donné que le grand Spielberg en personne a participé à l’écriture du scénario, on veut y croire un peu tout de même…