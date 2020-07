PS5/Xbox Series X : Ubisoft n’augmentera pas le prix de ses jeux… pour l’instant

La situation des prix des jeux sur PlayStation 5 et Xbox Series X inquiète les joueurs, surtout après la récente annonce de Take-Two. Le groupe a annoncé que son jeu NBA 2K21 va coûter 74,99€ sur les nouvelles consoles, contre 69,99€ sur les consoles existantes. Aujourd’hui, Ubisoft annonce qu’il ne va pas adopter cette approche.

Ubisoft wouldn’t answer when asked about next-gen pricing after this fall. « We are concentrating on the Christmas releases. We have decided those games will be launched at $60 »

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 22, 2020