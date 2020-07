Le jeu Rocket League va devenir gratuit (+ récompenses pour les joueurs existants)

Bonne nouvelle pour tous ceux qui apprécient Rocket League : le jeu de course et de football déjanté va devenir free-to-play d’ici quelques semaines. L’annonce a été faite par Psyonix, qui développe Rocket League (et qui appartient à Epic Games).

Rocket League sera disponible en téléchargement totalement gratuit cet été, juste après la plus importante mise à jour du jeu. Cette mise à jour verra des menus entièrement repensés afin de les rendre plus faciles à naviguer. Et des éléments majeurs du jeu, comme les Tournois et les Défis, ont été grandement améliorés.

Il est important de noter que la version gratuite sera identique à la version qui était payante jusqu’à présent. De plus, toute personne ayant joué en ligne à Rocket League avant le lancement de la version free-to-play sera récompensée par le statut Legacy, qui inclut :

Tous les packs de DLC de Rocket League sortis avant le passage en free-to-play

Un titre « Depuis 20XX », qui affichera l’année de votre première partie de Rocket League

Plus de 200 articles communs boostés au niveau « Legacy »

Le turbo Cosmos d’or

Les roues Dieci-Oro

La bannière Huntress Player

De plus, les personnes qui ont joué en ligne avant cette annonce recevront le turbo Cosmos défraîchi. Les récompenses Legacy seront disponibles au lancement de la version free-to-play cet été. Il n’y a pas encore une date précise.