Galaxy Buds Live : un leak dévoile de nouveaux intras en forme de haricot

Restera t-il encore des surprises pour l’événement Unpacked du 5 août ? Le leaker WalkingCat (@hoxod) vient en effet de publie une série de photos et même une vidéo promotionnelle de la prochaine génération de Galaxy Buds, surnommée affectueusement Galaxy Beans (Haricot) à cause de leur forme bien particulière. La vidéo laisse clairement comprendre que ces nouveaux intra-auriculaires bénéficieront d’une technologie de réduction de bruit, une fonction qui semble désormais se démocratiser sur les nouvelles générations d’intras pour smartphones. Les rumeurs avancent un tarif aux alentours des 150 dollars/euros, ce qui serait un deal accrocheur face aux tarifs des AirPods Pro (bien au delà des 200 euros).

On notera enfin que les Galaxy Buds « Beans » ont déjà été annoncés par Samsung dans sa vidéo d’annonce de l’évènement Unpacked du 5 août :

Experience the new power of sound. Unpacked on August 5, 2020.

Visit https://t.co/ca2XTlBGnt to watch the #SamsungEvent pic.twitter.com/JGPp0kLDY3

