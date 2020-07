Nintendo Direct Mini : des nouveautés pour les jeux Switch annoncées aujourd’hui

Nintendo va enfin prendre la parole pour les jeux concernant la Switch. Le constructeur a annoncé tôt ce matin la tenue d’un Nintendo Direct Mini qui aura lieu aujourd’hui même (20 juillet 2020) à 16 heures (heure française).

Aujourd'hui à 16:00 se tiendra notre Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, un nouveau format centré sur les titres de nos partenaires, où nous révélerons des détails sur une petite sélection de jeux précédemment annoncés sur #NintendoSwitch. pic.twitter.com/DXzUQFLxUC — Nintendo France (@NintendoFrance) July 20, 2020

Comme l’indique Nintendo dans son tweet, ce ne sera pas un Nintendo Direct classique. On se retrouvera dans un format mini avec qui plus est un accent tout particulier sur les studios partenaires. Il est bien précisé que « des détails sur une petite sélection de jeux précédemment annoncés sur Nintendo Switch » vont être révélés. Il ne faut donc pas s’attendre à de nouveaux jeux (sauf s’il y a une surprise à la fin). C’est dommage pour le coup parce que le calendrier de sorties pour la Switch commence à être léger et Nintendo aurait pu rassurer tout le monde avant l’arrivée de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X qui vont faire très mal.

Le Nintendo Direct Mini: Partner Showcase pourra être suivi dès 16 heures sur la chaîne YouTube de Nintendo. Il n’est pour l’instant pas précisé quelle sera la durée de ce Nintendo Direct.