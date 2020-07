Metacritic change son système pour lutter contre le « review-bombing »

Quelques heures à peine après la sortie du deuxième opus The Last of Us, la page Metacritic du titre était déjà noyée sous les avis négatifs d’utilisateurs n’ayant manifestement pas joué au jeu. Ce procédé, que l’on appelle le « review bombing », consiste à détruire autant que possible l’image d’un jeu en postant le plus d’avis négatifs possibles en un laps de temps très court, souvent afin de marquer une vendetta politique personnelle. En l’occurrence, ce serait l’héroïne ouvertement LGBT qui aurait dérangé la meute de trolls, déclenchant ainsi le torrent de haine et de mépris qui caractérise l’Internet de nos jours.

Mais on dirait bien que Metacritic ne veut plus que sa plateforme serve d’outil à ce genre de revendications, aussi les règles de publications de ce genre de reviews va changer : désormais, il faudra attendre 36 heures après la sortie d’un jeu avant de pouvoir publier son avis. Si l’entreprise a déclaré qu’il s’agissait avant tout de s’assurer que les joueurs aient accordé le temps qu’il fallait aux jeux avant de les noter, on se doute qu’officieusement, on veut surtout empêcher ce genre de trolls d’aller ouvertement attaquer des titres qui viennent à peine de sortir. Cette nouveauté ne devrait pas arrêter le review-bombing, mais c’est déjà un pas dans la bonne direction.