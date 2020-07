Vidéo : Henry Cavill monte son PC, et ce serait dommage de rater ça

On aurait presque tendance à l’oublier, mais Henry Cavill, malgré son corps de statue grecque, son menton de super-héros et son sourire à faire rougir des pierres, est ce qu’on pourrait appeler un bon geek : joueur PC convaincu, il avait déjà taclé les consoles, ces plateformes inférieures, mais avait également raconté comment son temps de jeu sur World of Warcraft lui avait pratiquement coûté son rôle dans Superman. Plus geek encore, il avait profité du confinement pour dévoiler son côté peintre en montrant sur Instagram la progression de son armée d’Adeptus Custodes sur Warhammer 40.000.

Il a encore frappé, en jouant à fond sur son image de tombeur pour créer un décalage comique en se filmant en train de monter son tout premier ordinateur fixe de jeu, le tout sur fond de Barry White aussi suggestif que possible. Star hollywoodienne ou pas, il montre également les failles qu’il partage avec nous, puisque comme beaucoup, il fait quelques erreurs lors de son installation, notamment avec une pièce placée à l’envers, qu’il ne remarque bien entendu qu’une fois la machine allumée. Merci pour ce moment Geralt.