La série The Falcon and the Winter Soldier est officiellement repoussée

Alors que Disney se préparait à faire débarquer le MCU sur petit écran avec la très ambitieuse série The Falcon and the Winter Soldier dans le courant de l’été, le studio a dû revoir ses plans à cause du COVID-19. La production a en effet été interrompue en mai dernier, quand les mesures les plus strictes contre la propagation du virus ont été mises en place. Aucune nouvelle date de sortie n’a encore été communiquée, mais on se doute bien que le studio ne traînera pas pour nous communiquer cette information dès qu’il en saura un peu plus.

Même si on s’attendait forcément à ce que l’épidémie vienne impacter les sorties et autres productions, ne plus avoir la moindre date est un coup dur pour les fans. D’autant plus que les sorties cinéma ont également été repoussées, qu’il s’agisse de Black Widow, mais aussi de The Eternals. En ce qui concerne le show en question, son histoire n’a pas encore été trop détaillée, puisque seul un teaser publié durant le Super Bowl vient nous donner quelques informations (attention, ça spoile un peu) : Steve Rogers a pris sa retraite, laissant sa place à Sam Wilson qui hérite de son célèbre bouclier et doit apprendre à s’en servir, tandis que Bucky Barnes retourne avec Zemo.