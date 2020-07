Microsoft annonce la fin des Xbox One X et Xbox One S All Digital

C’est maintenant officiel : c’est fini pour la Xbox One X et la Xbox One S All Digital, à savoir la Xbox One S qui est dépourvue de lecteur de disque. Ce choix intervient avant le lancement de la Xbox Series X dans quelques mois.

« Alors que nous nous dirigeons vers l’avenir avec la Xbox Series X, nous prenons la décision naturelle d’arrêter la production des Xbox One X et Xbox One S All Digital Edition », a déclaré un porte-parole de Microsoft à The Verge. « La Xbox One S continuera à être fabriquée et vendue dans le monde », est-il précisé.

La Xbox One X a été annoncée en novembre 2017 et était présentée comme la console de salon la plus puissante avec ses 6 teraflops. La Xbox One S All Digital est arrivée en avril dernier et n’est autre qu’une Xbox One S sans lecteur de disque. Les jeux doivent obligatoirement être téléchargés. Naturellement le coût de la Xbox One S All Digital est moindre que celui de la Xbox One S.

Pour sa part, la Xbox Series X doit sortir d’ici la fin de l’année (plusieurs indices suggèrent que ce sera en novembre). La nouvelle console devrait être rejointe par une Xbox Series S et celle-ci devrait être présentée le mois prochain si l’on en croit les récentes fuites. Toujours selon les rumeurs, elle aurait dû être dévoilée en juin, mais les plans ont été modifiés à cause du coronavirus.