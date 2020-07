No Man’s Sky – Desolation : le jeu spatial d’Hello Games prend des airs de survival-horror

« Dans l’espace, personne ne vous entendra crier », ce qui explique sans doute que sans crier gare, Hello Games vient de nous livrer la mise à jour 2.6 de son jeu d’aventure spatial en open world No Man’s Sky. Après le rajout de Mechas, de vaisseaux spatiaux organiques et du cross-play, No Man’s Sky se transmute en survival-horror avec l’update Desolation disponible dès aujourd’hui pour toutes les versions du jeu (Xbox One, PS4, PSVR, PC, PCVR). Un ou plusieurs joueurs peuvent désormais accoster de mystérieux cargos abandonnés et s’aventurer dans les entrailles de ces vaisseaux infestés de créatures aussi étranges qu’hostiles (le tout généré de façon procédurale). No Man’s Sky prend soudain de gros airs de Dead Space ou d’Alien, et démontre qu’il est bien devenu un jeu transformiste, capable de fédérer et de plaire à une très large catégorie de joueurs. Pour un titre aussi honni à sa sortie, ce simple constat prend des airs de revanche absolue sur le destin.