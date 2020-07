La Xbox Series X supporte tous les jeux Xbox One, sauf ceux qui requièrent Kinect

Ceux qui aiment la rétrocompatibilité vont grandement apprécier la Xbox Series X. Microsoft a déjà dit que les jeux disponibles sur la Xbox One pourront être joués sans problème sur la Xbox Series X. Mais un détail supplémentaire est partagé aujourd’hui : les jeux qui nécessitent Kinect ne seront pas pris en charge.

« Tous les jeux Xbox One ne nécessitant pas Kinect pour fonctionner seront jouables sur Xbox Series X, dès le lancement de la console. Et grâce à la puissance sans précédent de la Xbox Series X, la plupart de vos jeux préférés se chargeront plus rapidement, seront plus beaux et bénéficieront de meilleures performances », indique Phil Spencer, l’homme à la tête de la division jeu vidéo chez Microsoft.

Le dirigeant ajoute que Microsoft ne forcera personne à acheter forcément une Xbox Series X pour profiter des nouveaux jeux développés par ses propres studios. « Nous souhaitons que toutes les joueuses et tous les joueurs Xbox puissent découvrir les nouveaux titres des Xbox Game Studios. C’est pour cette raison que tous les jeux de ces derniers qui sortiront dans les deux années à venir (comme Halo Infinite) seront à la fois disponibles sur Xbox Series X et sur Xbox One. Nous ne vous forcerons pas à passer à la Xbox Series X dès sa sortie pour pouvoir continuer à profiter des exclusivités Xbox ».

La Xbox Series X sera disponible à l’achat d’ici la fin de l’année pour un prix encore inconnu. Microsoft n’a pas encore donné une date précise, mais plusieurs indices suggèrent fortement que ce sera en novembre (tout comme la PlayStation 5 soit dit en passant).