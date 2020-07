xCloud intégrera le Xbox Game Pass Ultimate dès le mois de septembre

xCloud est le prochain étage de la fusée des services Microsoft et Xbox. Le service de streaming de jeu vidéo rejoindra bientôt le Xbox Game Pass Ultimate, un service de GoD (Game on Demand) qui regroupe le Game Pass de la Xbox et celui du PC (et aussi le Xbox Live Gold pour les jeux en ligne). Ce service « premium », qui est facturé actuellement 15 euros/mois, intègrera xCloud dès le mois de septembre, à priori sans surcoût pour l’abonné.

Halo Infinite sera jouable sur xCloud dès son lancement

Stadia, le concurrent direct de xCloud, est proposé à un tarif plus doux (5 euros de moins), mais la bibliothèque de titres disponibles sera logiquement en faveur d’xCloud (qui devrait récupérer le catalogue intégral du Game Pass). Phil spencer a en outre précisé que Halo Infinite, l’un des titres phares du lancement de la Xbox Series X, fera bien partie du catalogue xCloud. Des arguments de poids pour un service de streaming qui devrait permettre de s’affranchir de la dépendance au support physique (les jeux xCloud seront jouables sur Xbox, PC et mobiles).