Watch Dogs 2 est offert sur PC

Après son événement Ubisoft Forward, le studio en pleine préparation de Watch Dogs : Legion a décidé de faire un petit cadeau aux joueurs PC. Ces derniers peuvent en effet récupérer gratuitement leur copie de l’opus précédent, sorti en 2016. Pour ce faire, il suffit de se rendre à cette adresse sur le site officiel du studio, et de se connecter à son compte. Une fois la connexion effectuée, un message s’affichera pour vous confirmer que vous avez bel et bien obtenu le jeu, et qu’il apparaîtra directement dans votre bibliothèque Uplay très bientôt. On ne sait pas encore quelle sera la durée de l’opération, aussi le mieux à faire reste de récupérer le titre aussi vite que possible.

A l’origine, Ubisoft avait prévu d’offrir Watch Dogs 2 à tous ceux qui regarderaient la conférence Ubisoft Forward tout en étant connecté à Uplay. Cependant, des problèmes techniques sont entrés dans l’équation, et ont empêché certains spectateurs de récupérer leur récompense. Aussi, le studio a préféré rallonger la durée de l’opération, pour s’assurer que tous les joueurs possibles pourraient en bénéficier afin de se préparer à la sortie de sa suite.