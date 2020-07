Une nouvelle série animée Star Wars : The Bad Batch arrive sur Disney+ en 2021

Alors que Disney en avait fini avec la guerre des clones, diffusant le dernier épisode de The Clone Wars sur sa plateforme de streaming il y a quelques mois, on dirait bien que le studio souhaite revenir sur cette époque une nouvelle fois. Une nouvelle série animée nommée Star Wars : The Bad Batch va en effet arriver sur Disney+ dès l’année prochaine, et retournera explorer l’univers en guerre présenté dans la prélogie.

On suivra cette fois le Bad Batch, un groupe de clones expérimentaux qui ont fait leurs armes pendant la Guerre des Clones. Spéciaux au possible, chacun dispose d’une compétence unique le rendant indispensable sur le champ de bataille, faisant de l’équipe une véritable menace pour les ennemis de la République. La série sera centrée sur leur vie après la Guerre des Clones, alors qu’ils cherchent un nouveau but à leur existence en accomplissant différentes missions de mercenariat. Entre la nouvelle saison de The Mandalorian, une série sur Obi-Wan Kenobi, ou encore un prequel présentant Cassian Andor de Rogue One, le futur de la franchise ne s’annonce pas moins prolifique.