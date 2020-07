Devolver présente son jeu gratuit sur une convention JV annulée

Comme dans tous les autres domaines, de nombreux salons et expos du monde du jeu vidéo comme l’E3 ont été annulées par sécurité alors que le COVID-19 fait encore rage. Si c’est le coup dur pour certains, qui comptaient bien sur ce genre d’événements pour présenter leurs nouveautés, d’autres comme Devolver Digital ont encaissé la nouvelle avec philosophie : le studio vient de sortir gratuitement un jeu sur Steam, nommé Devolverland Expo. On y incarne un joueur qui s’infiltre dans une convention de jeux annulée, où il s’agira d’éviter « des systèmes de sécurité avancés », afin de trouver des vidéos et des secrets.

Et si le jeu n’est pas tellement violent ou graphique, il faut admettre que les vidéos à trouvée ne sont pas exactement tout public. Devolver assume entièrement son titre, puisqu’il est décrit comme un « simulateur marketing », sur lequel on ne passera clairement pas des dizaines d’heures. Mais on peut apprécier le geste, petite référence qui vient dédramatiser les événements de l’année à la façon du studio, qui n’en est pas là à son premier projet « spécial. »