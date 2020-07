Tesla baisse de 3000$ le prix de sa Model Y

Voilà un argument qui va parler à tout le monde : Tesla a décidé de faire un petit cadeau surprise aux éventuels acheteurs de sa Model Y, puisque la version Long Range AWD va voir son prix baisser de 3000$ pour arriver à 49 990$, hors taxes. Même s’il ne s’agit pas exactement d’un véhicule discount pour autant, le geste pourrait bien en convaincre quelques uns qui hésitaient encore. L’entreprise n’a pas encore commenté cette décision, bien qu’elle soit compréhensible. Le constructeur n’est pas étranger à ce genre de pratiques, et a plusieurs fois réduit par le passé ses pris une fois que l’échelle de production devenait suffisamment grande pour le permettre. De plus, avec l’impact destructeur du COVID-19 sur les ventes de voitures, cette réduction semble nécessaire.

Quant à ceux qui n’auraient pas peur de dépenser un peu plus, le modèle à 59 990$ inclut désormais le Performance Package en série. Ainsi, la vitesse de pointe passe à 250km/h, avec des freins améliorés, une suspension plus basse, des pédales en aluminium, et des roues en 21 pouces qui vont réduire quelque peu l’autonomie, passant d’un peu plus de 500 kilomètres à environ 468 kilomètres.