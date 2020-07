Microsoft et Google veulent apporter plus de web apps sur le Play Store

Microsoft compte bien aller plus loin dans sa collaboration avec Android que certaines apps natives ou appareils comme la Microsoft Surface Duo. D’après Thurrot, la firme est en effet en plein partenariat avec Google afin d’apporter de plus en plus de web apps qui devraient être mieux optimisées que jamais sur le Play Store. Tout ceci devrait devenir possible grâce à l’outil PWABuilder de Microsoft, et les apps conçues grâce à ce système pourront se servir de l’utilitaire Bubblewrap de Google pour avoir accès à de nouvelles fonctionnalités, et surtout à un nouveau standard pour les raccourcis web.

On nous annonce également que des notifications push « plus profondes » et une personnalisation des visuels devraient être de la partie. Globalement, l’expérience devrait ainsi être plus adaptée aux smartphones d’aujourd’hui. Même si selon Microsoft, ces nouveautés ne devraient pas être bien difficiles à implémenter, les applications en question ne devraient pas arriver sur le marché avant quelques temps. Cette collaboration devrait en tout cas fournir une raison de plus aux développeurs d’utiliser les toolkits Microsoft, tandis que les applications web devraient être de plus en plus efficaces et faciles à utiliser, contrairement à celles bien génériques fournies directement dans les navigateurs.