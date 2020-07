USA : 40 ans plus tard, L’Empire Contre-Attaque reprend la tête du box-office pour le week-end

40 ans après sa première sortie en salles, et plus de 20 ans après son retour en version spéciale revue pour l’occasion, on dirait bien que la magie opère encore et toujours pour le mythique L’Empire Contre-Attaque. Disponible dans les cinémas américains depuis le début du week-end, le film a en effet toujours son public : projeté sur 483 écrans dans tout le pays, le deuxième volet de la trilogie originale Star Wars aurait d’ores et déjà fait rentrer 175 000 dollars dans les caisses des studios, et on estime que d’ici la fin du week-end, il devrait rapporter entre 400 et 500 000 dollars au total.

A sa sortie en 1980, il avait déjà occupé la première place du box-office pendant près de 8 semaines consécutives, tandis que la nouvelle édition de 1997 avait dominé les classements pendant deux semaines, rapportant plus de 20 millions de dollars sur le premier week-end, puis 13 millions sur le second. Au total, l’Empire Contre-Attaque aura réussi à rapporter plus de 290 millions de dollars, uniquement aux Etats-Unis. Quant à la saga cinématographique Star Wars, on estime ses revenus totaux à plus de 10 milliards de dollars sur le box office mondial.