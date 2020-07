HBO Max prépare une série spin-off autour du Batman de Robert Pattinson

Un nouvel argument de poids tout droit issu des propriétés intellectuelles de DC va sûrement venir rappeler à quel point ces dernières sont au centre de la politique de programmation HBO Max : La chaîne vient en effet d’annoncer qu’une nouvelle série TV dans l’univers du film The Batman avec Robert Pattinson allait être produite. Il s’agit cependant d’un spin-off, qui sera davantage centré autour du Gotham City Police Department, et tentera d’explorer et de présenter sous un oeil nouveau la façon dont la corruption fait partie intégrante de la célèbre ville fictive, tout en détaillant certains personnages.

Le but est clair : lancer un univers Batman cross-platform, où différents supports pourront servir à raconter différentes histoires, le tout dans un univers cohérent. Ce qui ne devrait pas faire de mal à DC, qui malgré ses tentatives et imitations, n’a toujours pas réussi à marcher dans les pas du MCU. L’opération pourrait également s’avérer un succès pour HBO Max, et attirer bon nombre de téléspectateurs : Batman reste un grand nom dans le monde du divertissement, malgré tout ce que Snyder pourra lui faire dans sa nouvelle version de Justice League. Aucune date n’a encore été donnée quant à l’arrivée de cette série. Le film The Batman sortira quant à lui en octobre 2021.