Magic Leap : une ex-cadre dirigeante de Microsoft est nommée CEO

Magic Leap tient bon la barre. Malgré des finances instables et le départ de son co-fondateur Rony Abolvitz il y a quelques semaines, le fabricant de lunettes AR vient de se choisir un nouveau CEO : Peggy Johnson, l’ex vice-president of business development chez Microsoft, prendra les rênes de Magic Leap à partir du 1er août. Peggy Johnson aura la lourde tâche de donner le cap en pleine tempête, ce qui n’est jamais évident pour un CEO, même pour une cadre dirigeante qui cumule plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie. Johnson a démarré comme ingénieure en électricité avant de rejoindre Qualcomm où elle passera 24 ans aux plus hauts postes.

En 2014, elle rejoint Microsoft et deviendra très vite l’une des cadres dirigeantes du pole « entreprise » de la société. La première déclaration de la CEO donne déjà de nouveaux objectifs à Magic Leap, dont les activités devraient se réorienter massivement vers le secteur professionnel : « En tant que CEO, je suis impatient de bâtir stratégiquement des relations durables qui connectent la technologie et le pipeline révolutionnaires de Magic Leap aux besoins numériques variés des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. » Vous rêviez d’un casque AR pour dézinguer des aliens qui débarquent dans votre salon ? Ce ne sera pas plus celui de Magic Leap.