Poco M2 Pro : batterie 5000 mAh et un bloc photo à 4 capteurs pour moins de 200 dollars

Poco, la filiale de Xiaomi, continue de faire évoluer le ticket d’entrée du « smartphone bien équipé à prix plancher ». Le Poco M2 Pro se positionne sur le moyen de gamme… en terme de caractéristiques, son tarif étant celui d’un entrée de gamme (voire du low-cost). L’écran LCD 6,67 pouces FULL HD ne change pas vraiment la donne, ni le capteur à selfie de 16 MPx placé en poinçon sur la dalle, ni même encore le processeur Qualcomm Snapdragon 720G. En revanche, pour moins de 200 dollars, le M2 Pro est équipé d’une batterie de 5000 mAh (avec recharge rapide 33W), de 4Go de RAM et 64Go de stockage (avec possibilité d’extension via microSD), et surtout d’un énorme bloc photo composé de 4 capteurs (capteur principal de 48 MPx + 8 MPx ultra grand angle + 5 MPx macro + 2 MPx pour le calcul de la profondeur de champ). Le modèle de base (4Go de RAM, 64Go de stockage) sera commercialisé le 14 juillet prochain en Inde au prix de 185 dollars (en conversion de monnaie locale), le modèle 6Go/64 Go est à 200 dollars et le modèle 6Go/128Go à 225 dollars. Impressionnant.