The World Ends With You : la série animée basée sur le JRPG sortira en 2021 (trailer)

L’excellent (et un brin culte) JRPG The World Ends With You est en cours d’adaptation en série animée. Lors de l’Anime Expo Lite 2020, les studios Domerica et Shin-Ei Animation ont dévoilé le premier trailer de cette série animée qui respecte assez bien le style graphique très particulier du jeu vidéo (Tetsuya Nomura et Gen Kobayashi ont collaboré à la création des personnages, ceci expliquant donc cela). La BO est l’œuvre de Takeharu Ishimoto et le scénario a été écrit à deux mains par le duo Kazuya Ichikawa et Midori Goto. La série s’inscrira dans le prolongement des évènements du jeu : Neku Sakuraba forme un tandem avec une jeune fille du nom de Shiki Misaki afin de déjouer les vilénies des Reapers, une organisation mafieuse. L’action se déroule toujours dans un Shibuya futuriste et l’on retrouvera même certains des éléments typiques des combats du jeu en semi-temps réel. La série The World Ends With You sera diffusée en 2021.