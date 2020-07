Le nouveau studio américain de Tencent est mené par un ancien de Rockstar

Après avoir fait des chiffres records grâce aux revenus du jeu mobile, secteur plus lucratif que jamais, Tencent compte bien diversifier ses opérations hors de la Chine. On a par exemple appris récemment que l’entreprise travaillait sur un partenariat avec un site de live-streaming américain pour développer sa propre plateforme pour concurrencer Twitch. Aujourd’hui, c’est Reuters qui nous rapporte que Tencent Holdings venait de créer un nouveau studio de jeux AAA en Californie, LightSpeed LA. La firme y voit probablement sa machine à blockbusters, et n’a pas eu peur de miser gros, puisque Steve Martin, un vétéran de chez Rockstar Games, s’occupera de mener l’équipe.

On retrouve également des anciens de l’industrie d’autres studios, comme 2K Games, Insomniac, ou encore Sony. On ne sait pas encore grand chose sur les jeux qui sortiront de ce studio, mais Martin a déjà annoncé qu’il allait travailler pour rejoindre la liste d’entreprises qui ont mis fin aux périodes de crunch, malheureusement encore trop communes aujourd’hui. La création d’un studio américain s’inscrit parfaitement dans la nouvelle politique de Tencent, qui compte produire de nouveaux jeux adaptés à un public plus grand que ceux déjà sortis, afin de ne plus avoir à se cantonner aux revenus chinois.