Virgin Galactic va dévoiler la cabine de son SpaceShipTwo en livestream

SpaceShipTwo, le prochain appareil de Virgin Galactic, se fait décidément désirer. L’entreprise a travaillé son marketing à fond afin de faire monter la hype, révélant petit à petit le vaisseau : on a d’abord vu des photos en vol, avant d’avoir un aperçu de ce que seront les combinaisons spatiales Under Armour. Le prochain élément qui sera montré au public sera donc l’intérieur du SpaceShipTwo et sa cabine, et la firme compte le dévoiler le 28 juillet à venir lors d’un événement spécial diffusé en livestream, où les spectateurs auront droit à leur propre petite visite guidée.

D’après Virgin Galactic, l’intérieur de la cabine est le véritable « centre du design. » Il devrait être capable d’absorber en silence les périodes les plus intenses de turbulences : cet argument rappelle le but de la start-up, qui souhaite se lancer dans le tourisme spatial en proposant un certain confort lors du voyage. Le but ultime de ce design est tout simplement de proposer « une vue parfaite de la Terre depuis l’espace, » nous annonce-t-on dans une vidéo de présentation. Pendant le stream, une discussion aura lieu à propos d’une nouvelle plateforme numérique qui devrait apporter « des versions immersives » de ses vols.