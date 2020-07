Hyper Scape : Ubisoft dévoile un concurrent sérieux à Fortnite (trailer)

Ces derniers jours, Ubisoft est au coeur d’un scandale relatif à une vague d’abus sexuels répétés (et supposés) au sein de ses studios. Mais Ubosoft c’est aussi, et heureusement, du jeu vidéo : Ubisoft Montréal a lâché il y a quelques heures le premier trailer d’ Hyper Scape, un concurrent à priori très sérieux au géant Fortnite. Au vu du premier trailer et des vidéos de gameplay de nombreux youtubeurs/streameurs, le Battle Royale d’Epic Games a peut-être un peu de soucis à se faire. Ubisoft semble avoir trouvé la bonne formule pour un Battle Royale rythmé, aérien, et au style graphique rapidement identifiable. Le gameplay est ultra nerveux, les armes variées, et Neo Arcadia, la Maps principale du jeu, est une cité futuriste virtuelle qui emprunte aux architectures de plusieurs grandes villes mondiales (on y trouve même Notre-Dame !) ; c’est peu dire que ce choix de décor nous change des Maps totalement artificielles de nombre de jeux du genre. Hyper Scape sera disponible en free-to-play sur PC dès le 13 juillet prochain.