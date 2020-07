GPU Gaming : premier leak sur la RTX 3080 Ti ROG Strix d’ASUS

La RTX 3080 Ti s’annonce comme le monstre de puissance ultime, de quoi même donner des complexes aux prochaines Xbox Series X et PS5. Les premières infos disponibles laissent entendre que cette nouvelle génération de GPU Gaming très haut de gamme sera très probablement équipée de mémoire GDDR6 à la vitesse de 18 Gbit/s (!), d’une bande passante de 863 Go/s (!!), tout ceci pour une puissance de calcul globale légèrement supérieure à 21 Tflops (!!!), soit le double de puissance d’une PS5, excusez du peu…

Plusieurs assembleurs de GPU se seraient déjà mis sur les rangs pour produire des RTX 3080 Ti, à l’instar d’Asus, dont la RTX 3080 Ti ROG Strix vient de fuiter sur le site VideoCardz. Le cliché ne montrerait pas le produit final mais une version prototype sans doute très proche du produit commercialisable. Cette carte surpuissante embarquerait pas moins de 11 Go de mémoire GDDR6X. La bête est surmontée de trois énormes ventilateurs, soit un de plus que le modèle de référence présenté par Nvidia il y a quelques mois. On rapellera ici que ces énormes ventilos sont une nécessité pour éviter les coups de chaud toujours dommageables…