Europe : Nintendo n’autorise plus la vente de codes pour télécharger ses jeux

Nintendo a décidé de suspendre la vente de codes pour acheter ses jeux en Europe. Les revendeurs européens peuvent toujours vendre les jeux Nintendo au format physique, mais ils n’ont plus la possibilité de proposer des codes qui sont ensuite entrés sur l’eShop de Nintendo.

C’est en place dès maintenant. Voici ce que Nintendo a déclaré à Nintendo Life :

Après avoir examiné attentivement l’évolution du marché européen au cours des dernières années, Nintendo a décidé de mettre fin à la disponibilité des codes de téléchargement de ses propres jeux via les commerçants, à compter du 1er juillet 2020. Les clients pourront toujours acheter des fonds dans l’eShop, des abonnements au Nintendo Switch Online et des contenus complémentaires tel que le Pokémon Épée et le Pokémon Bouclier Expansion Pass chez les commerçants dans toute l’Europe. Les codes de téléchargement des jeux Nintendo Switch d’autres éditeurs seront également toujours disponibles. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles pistes et nous continuerons à travailler sur de nouvelles méthodes pour mettre le contenu de l’eShop à la portée du plus grand nombre de joueurs possible.

Nintendo ne dit pas pourquoi les codes de téléchargements pour ses jeux ne sont soudainement plus disponibles chez les commerçants en Europe, mais certains joueurs spéculent sur le fait qu’il est « facile » d’acheter un code moins cher sur certains sites, ce qui dérangerait Nintendo. Il y a aussi le fait que certains peuvent acheter des codes à un bon prix et les revendre plus cher.