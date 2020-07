Free annoncerait sa Freebox POP (v8) la semaine prochaine

La présentation de la Freebox POP (v8) se précise un peu plus aujourd’hui. Après un teaser de Free hier, voilà que l’opérateur prépare le terrain à son siège social pour mettre en place une conférence qui sera physique et non en ligne.

Des photos d’Univers Freebox montrent des camions d’A-Autrement, une entreprise de structure-podium-décoration, stationnés à côté du siège social de Free dans le 8e arrondissement de Paris. Des employés transportent du matériel dans le bâtiment directement et on devine assez facilement que c’est pour préparer la scène de la conférence. C’est toujours la même chose qui se passe quand Free s’apprête à faire une annonce.

On retrouve également une affiche qui fait office d’informations pour les riverains. Ils sont avertis que la rue de la Ville-l’Évêque (où est situé Free) va être sujette à des stationnements de véhicules techniques jusqu’au 8 juillet. Là encore, Free applique la même méthode que les fois précédentes.

Le 8 juillet tombe un mercredi et Free a l’habitude de faire ses annonces les mardis. On peut donc assez facilement deviner que la conférence pour la Freebox POP se fera le 7 juillet prochain. Mais l’opérateur n’a pas encore officialisé le rendez-vous. Cela ne devrait plus tarder maintenant.