Moto G 5G : un leak dévoile le bloc photo à 4 capteurs et un double poinçon sur l’écran

Motorola s’apprête à lancer sur le marché son prochain flagship moyen/haut de gamme, le Moto G 5G. Un leak du désormais incontournable Evan Blass « confirme » ce que les rumeurs annonçaient déjà depuis plusieurs semaines, soit un grand écran (presque) sans bordures et surtout un bloc photo à 4 capteurs. On remarque aussi le double poinçon sur la dalle avant (pour deux APN ou un APN+capteur), une étrangeté pas franchement esthétique mais qui a sans doute son utilité. Une observation attentive du leak permet de distinguer (péniblement) la désignation « 48MPx », qui est sans doute la résolution du capteur principal. Last but not least, l’une des tranches du Moto G 5G dévoile un bouton physique légèrement aplati, ce qui signifie peut-être que le capteur d’empreintes est logé à l’intérieur. Pas d’information sur le processeur, mais ce dernier pourrait bien être le Snapdragon 690 (5G) dévoilé tout récemment par Qualcomm. Le Moto G 5G devrait être commercialisé cette année, mais tout peut encore changer au vu de la situation actuelle.