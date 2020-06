Until You Fall taille sa route vers le PSVR et l’Oculus Quest (trailer)

Until You Fall reste l’un des meilleurs jeux de combat à l’épée (et de mêlée) du catalogue PCVR. Ce jeu du studio Schell Games, à qui l’on doit l’excellent I Expect You To Die, propose un gameplay efficace – parade rapide, coup d’estoc, IA évoluée des ennemis – et surtout un environnement graphique parfaitement servi par une DA audacieuse et légèrement psychédélique. Après un succès incontestable sur PCVR (2 millions de dollars de recettes), l’équipe de 6 développeurs du studio Schell Games vient d’annoncent que le jeu est en cours de portage sur PlayStation VR et Oculus Quest ! Au passage Schell Games confirme qu’Until You Fall « devrait quitter l’Early Access à l’automne 2020 » et que de nouvelles mises à jour sont déjà prévues pour les versions Steam et Oculus rift. Until You Fall comblera sans doute un gros vide de la ludothèque PSVR, qui ne dispose actuellement d’aucun titre de combat à l’épée réellement qualitatif (Golem pourrait prétendre à ce titre, mais le jeu souffre d’une maniabilité pénible et s’avère perclus de bugs et de soucis de reconnaissance de PS Move).