La NASA a conçu un collier pour éviter de se toucher le visage

Malgré tous les vaccins et les confinements du monde, les gestes de prévention les plus simples s’avèrent être les plus efficaces dans le cas d’épidémies telles que le COVID-19. Respecter la distanciation sociale d’au moins deux mètres, porter un masque, et se laver les mains régulièrement sont la base des consignes simples qui permettent de limiter la casse. Eviter de se toucher le visage en fait également partie, et c’est précisément pourquoi la NASA vient de diffuser un modèle open-source de collier à imprimer en 3D qui aide ses utilisateurs à se séparer de cette sale habitude.

L’idée, mise au point par trois ingénieurs du Jet Propulsion Lab, consiste en un capteur ayant une portée de 12 pouces, ainsi qu’un petit moteur vibrant qui s’active lorsque la main de l’utilisateur approche sa main de sa tête. Plus les doigts s’approchent du visage, plus les vibrations se font intenses. La liste des composants, ainsi que les designs et fichiers d’impression pour le boîtier sont téléchargeables gratuitement, et le coût total n’est pas très élevé. Même si cela semble superflu, la NASA préfère le préciser : ce gadget ne remplace en rien les masques ou respirateurs nécessaires.