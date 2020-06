Le catalogue Prince est désormais accessible sur TikTok

Une nouvelle référence vient de rentrer dans le catalogue proposé sur TikTok, et pas des moindres. Le service vient en effet d’annoncer que l’intégralité des chansons de Prince est désormais disponible sur son application, afin que ses utilisateurs puissent s’exprimer et viser cette fameuse vidéo virale qui les fait tant rêver en utilisant les morceaux mythiques de la légende. Cet accord a été permis grâce à une collaboration avec The Prince Estate, et prend effet dès aujourd’hui. De plus, on nous annonce qu’une programmation spéciale centrée sur l’artiste prendra place la semaine prochaine, avec notamment une playlist sur la page Sounds, ainsi qu’une visite de Paisley Park.

Si l’ajout est majeur pour l’app, bien des utilisateurs ne verront pas forcément la différence. Le respect des droits d’auteurs en ce qui concerne la musique est malheureusement une notion bien vague sur le net, qui est découverte à la dure par des utilisateurs qui voient leurs vidéos supprimées ou bloquées par des copyright strikes sur des plateformes comme Twitch. Sur TikTok, ils risquent également la suspension, voire la suppression de leur compte pour violation répétée des droits d’auteur.