Amazon sort Honeybuilder, son outil de création d’app facile pour les entreprises

Les clients Amazon Web Services vont pouvoir profiter d’un nouvel outil, et pas des moindres : le titan du commerce en ligne vient en effet de lancer son propre service de conception d’apps, nommé Honeycode. On pourra y faire ses propres applications interactives sur mobile et sur navigateur, et ce sans que la moindre notion de programmation ne soit nécessaire. L’expérience est basée sur un simple formulaire présentant différentes options, qui permettra aux utilisateurs de « créer des applications allant d’une simple app de suivi des tâches pour une petite équipe à un véritable système de gestion de projet pour plusieurs équipes ou départements, » selon Amazon.

On y trouve des modèles pré-conçus pour les clients les plus pressés, mais il sera également possible de concevoir son application de A à Z grâce à l’interface qui se veut assez intuitive et complète. Les applications à 20 utilisateurs ou moins seront gratuites, et il faudra payer pour obtenir plus de stockage ou d’utilisateurs. D’après la firme, Slack et SmugMug ont d’ores et déjà prévu d’utiliser ce service, et seront parmi les premiers clients à en bénéficier.