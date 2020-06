David Beckham a maintenant sa propre équipe e-sports

Avec la popularité toujours grandissante des e-sports, mais aussi et surtout des sommes colossales qui y sont générées, ce n’est pas étonnant de voir de plus en plus de grands noms s’y associer. C’est aujourd’hui le cas pour David Beckham, sportif et businessman, qui vient de lancer sa propre équipe Guild Esports, qu’on devrait au départ beaucoup voir sur Rocket League, FIFA et Fortnite. L’entreprise tournera de façon relativement traditionnelle pour le milieu : une sorte d’académie va être mise en place, et les meilleurs joueurs seront entraînés par des experts à un niveau professionnel.

L’implication de Beckham dans le projet devrait permettre à l’équipe d’attirer de nouveaux regards, qu’il s’agisse du public ou d’éventuels investisseurs. Ce ne sera cependant pas lui qui s’occupera de gérer le quotidien de Guild Esports, mais plutôt Carleton Curtis, ayant récemment quitté son poste de VP chez Activision, où il a pu apprendre à connaître le marché grâce à l’organisation de ligues pour Overwatch et Call of Duty. Une décision qui pourrait s’avérer extrêmement lucrative : le marché de l’e-sport est actuellement évalué à 1.1 milliard de dollars, et les analystes prévoient une augmentation de 42% d’ici 2023.