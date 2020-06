Google va rémunérer les éditeurs pour leurs actualités

Après les différentes controverses qui ont touché la firme récemment, Google a pris une décision incroyable, et assure qu’il va commencer à rémunérer les éditeurs pour leur travail. Ce contenu fera partie d’une « nouvelle expérience des actualités », et devrait arriver d’ici la fin de l’année, d’abord sur ses services Google News et Discover. De plus, dans certains cas où le contenu se trouverait derrière un paywall, Google a assuré qu’il pourrait offrir un accès gratuit à ces actualités, payant ainsi à la place de ses utilisateurs. Ces partenariats vont débuter en Allemagne, en Australie, et au Brésil.

Rappelons que l’Australie vient de dévoiler ses nouvelles mesures pour s’assurer que les plateformes du monde de la tech vont payer le contenu qui leur est bien utile, tandis qu’en France, Google va désormais être obligé de payer le contenu tiré des éditeurs français. L’annonce de Google intervient de plus au moment où Facebook vient de lancer son propre onglet dédié aux actualités aux Etats-Unis, s’apprêtant à la faire arriver sur le territoire européen, en partenariat avec BuzzFeed, le New York Times, ou encore le Wall Street Journal. Les critiques sont nombreux lorsqu’on évoque ces systèmes qui n’incluent pas tous les éditeurs et ne payent pas assez, et beaucoup préféreraient une législation vraiment solide et adaptée plutôt que de laisser ce genre de décisions au bon vouloir des grandes entreprises.