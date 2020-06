Xbox Series X : Phil Spencer affiche sa confiance avant la conférence de juillet

Phil Spencer, le grand patron de la division Xbox de Microsoft, affiche sa confiance à quelques jours (semaines ?) de l’évènement consacré aux jeux exclusifs de la Xbox Series X. Lors de la conf en ligne Gamelab, l’ami Philou a reconnu les grandes qualité du Keynote de la PS5… tout en réitérant sa confiance totale dans les jeux développés par les studios first party de la Series X (Xbox Game Studios) : « Je vais juste être honnête : je me suis senti confiant après leur conférence (à Sony, Ndlr). Je pense que les avantages hardware que nous avons construits vont se dévoiler à mesure que nous parlons de nos jeux, du frame rate et d’autres choses. Je suis confiant concernant juillet et le gameplay que nous montrerons à ce moment là ».

Phil Spencer se montre d’une confiance absolue avant la conf Series X de juillet. Simple discours marketing ou gros coup en préparation ?

L’homme fort de Xbox estime même que la Series X est « dans une très bonne position » et confirme au passage que les nombreuses critiques sur le dernier Xbox Inside (pas assez de gameplay, peu de jeux au rendu vraiment next-gen) ont été entendues : « Nous avons pris en compte les retours concernant notre dernier événement et les gens vont être très contents de ce que nous montrerons en juillet ». Certes, ces propos doivent être mesurés à l’aune de la fonction occupée par Spencer, mais le niveau de confiance affiché pourrait laisser entendre que la division Xbox en a sous la pédale, ce qui n’aurait absolument rien d’illogique en soi : Xbox compte désormais 15 studios first-party, alors que très peu de projets ont été dévoilés (Halo Infinite, Hellblade II et… c’est à peu près tout ). Il y a donc sans doute de la place, beaucoup de place, pour quelques annonces choc.