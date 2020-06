Voyage vers la Lune : Netflix débauche le dessinateur de Raiponce pour son prochain film d’animation (trailer)

Netflix deviendrait-il un concurrent sérieux de Disney, Pixar ou Dreamworks Animation ? La plateforme de SVoD a déjà produit plusieurs longs métrages d’animation, mais Voyage vers la Lune semble relever le niveau d’un cran, tout au moins au plan technique (on se rapproche franchement de la qualité de rendu d’un Pixar). Pour réaliser ce conte familial (une jeune fille extrêmement intelligente tente de rejoindre sa mère sur la Lune), Netflix n’a pas hésité à faire appel aux talents de Glen Keane, l’un des principaux dessinateurs sur les films Disney Tarzan et Raiponce ! Quant à la musique du film, elle est l’œuvre du grand Steven Price (compositeur de la superbe BO de Gravity). Point notable, le scénario de Voyage vers la Lune a été co-écrit par Jennifer Yee McDevitt, une jeune talent de 17 ans ! Last but not least, Netflix a réalisé son métrage en collaboration avec Pearl Studios, une société créée en 2012 par Dreamworks et à qui l’on doit le film d’animation Kung-Fu Panda. Ceci explique sans doute cela (le haut niveau de rendu et d’animation).