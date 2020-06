Xiaomi Mi TV Stick : deux dongles Android TV en approche, dont un 4K

Xiaomi va sortir deux nouveaux dongles Android TV prochainement. Le nom du produit est Mi TV Stick et il rejoindra la Mi Box S qui tourne elle aussi sous Android TV et permet divers usages en rapport avec le multimédia.

La première variante du dongle est annoncée pour supporter la 4K, embarquer le processeur Amlogic S905Y2, 8 Go d’espace de stockage et 2 Go de RAM. De l’USB-C est également présent pour la recharge. Quant à la seconde variante, elle a 1 Go de RAM, gère le Full HD (1080p) et a le droit à un port micro-USB pour la recharge. Les deux modèles sont très proches visuellement. Ils ont également le même processeur et le même espace de stockage.

Xiaomi n’a pas encore mis en vente le Mi TV Stick officiellement, mais des exemplaires sont d’ores et déjà en vente sur certaines plateformes en ligne, dont Aliexpress. Les prix varient selon les vendeurs et tournent autour de 50 dollars pour le modèle Full HD. Cela s’enflamme pour le modèle 4K par contre avec des tarifs autour de 130 dollars. Il est peu probable que ce soit le prix défini par Xiaomi et les vendeurs profitent certainement de l’occasion d’avoir des exemplaires dès aujourd’hui pour se faire davantage d’argent.