Segway arrête la production de son emblématique Segway PT

Le Segway PT est l’un des moyens de transports électrique les plus emblématiques de notre modernité. L’engin équipé de roues auto-équilibrées semblait même annoncer le futur du transport personnel, la fameuse révolution du « dernier kilomètre », une promesse qui ne s’est pas vraiment traduite dans les ventes puisqu’après deux décennies d’existence, le Segway PT s’est écoulé à seulement 140 000 exemplaires (généralement auprès de sociétés de location ou de services publics). Cher (plus de 5000 euros), encombrant par rapport aux nouvelles générations de gyropodes, le Segway PT quitte la scène : Ninebot, la firme chinoise propriétaire de Segway depuis 2015, vient d’annoncer qu’elle cessait immédiatement la production du Personal Transporter (PT), dont les revenus représentaient à peine 1,5% du chiffre d’affaires global de la société. Malgré cette fin un peu piteuse, force est de reconnaitre que le Segway PT aura sans doute largement contribué à démocratiser les moyens de transports à roues auto-équilibrées (skateboard mono-roue Skatey, Hoverboards, Gyropode, etc.),